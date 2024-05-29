Назван смартфон с лучшей камерой в 2024 году 29.05.2024, 11:16

Это не iPhone или Samsung Galaxy.

Фотовозможности – один из главных факторов при выборе смартфона. Сегодня даже бюджетные устройства способны обеспечивать как минимум приемлемое качество фото и видео при хорошем освещении. Редакторы портала CNET рассказали о восьми лучших камерофонах, которые можно купить в мае 2024 года.

Возглавил список Xiaomi 14 Ultra. Гаджет может похвастаться мощной квадрокамерой на 50+50+50+50 Мп мегапикселей, включая дюймовый главный сенсор, широкоугольный объектив, а также два телевика, снимающих с 3.2х и 5х оптическим зумом. Вдобавок ко всему, за обработку снимков отвечает новая ИИ-система Xiaomi AISP.

Помимо Xiaomi 14 Ultra, в список лучших камерофонов вошли:

iPhone 15 Pro / Pro Max – лучшие айфоны премиум-класса.

Pixel 8 Pro – лучшие камеры, которые Google может предложить.

Galaxy S24 Ultra – делает лучшие фотографии с зумом.

Pixel 8 – лучший камерофон до 700 долларов.

Pixel 7а – лучший камерофон до 500 долларов.

iPhone 15 – оптимальная камера для большинства.

iPhone 13 – лучшая бюджетная «айфонная» камера.

Все эти смартфоны оснащены отличными камерами, позволяющими делать качественные фото и видео. Однако модель Xiaomi 14 Ultra выделяется благодаря универсальному набору камер, широкой регулируемой диафрагме и оптике, разработанной Leica.

Чтобы сделать камеру более полноценной, Xiaomi 14 Ultra получил набор для фотосъемки, в который входит футляр и ручка, обеспечивающая физическое управление камерой. Это позволяет использовать смартфон как обычную камеру, что делает его использование сплошным удовольствием, подытожили эксперты.