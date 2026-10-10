У россиян возникла проблема с Крымским мостом 13 10.10.2026, 19:55

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В ВМС Украины объяснили, почему его не добивают.

Крымский мост после трех атак Сил обороны работает с многочисленными ограничениями и больше не выполняет свою основную функцию. Грузовики на переправу не пропускают, а топливо и тяжелую бронированную технику по ней не переправляют, хотя накануне Россия усилила защиту моста в море. Об этом заявил пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире «24 Канала».

По словам Плетенчука, мост «достаточно поврежден». В то же время Россия уже потеряла тысячи грузовиков на сухопутном коридоре через оккупированные южные территории Украины, поэтому логистика оккупантов в Крым оказалась под давлением с двух направлений.

«Он не выполняет свою основную функцию», - подчеркнул представитель ВМС.

Почему россияне ограничили движение по мосту

Плетенчук назвал две версии того, почему грузовое движение по переправе фактически остановлено. Первая - технические проблемы, которые возникли у конструкции после ряда ударов, и именно к ней склоняется пресс-секретарь.

«Я склоняюсь к тому, что там уже есть технические проблемы после ряда атак», - сказал Плетенчук.

Вторая версия заключается в том, что россияне опасаются повторных ударов, которые могут еще больше повредить мост. Еще в июле Плетенчук в комментарии LIGA.net называл Керченский мост, пожалуй, последним логистическим инструментом, который будет использовать враг, и объяснял это именно повреждениями конструкции и страхом оккупантов перед уничтожением грузов прямо на переправе.

Почему Силы обороны не добивают переправу

Представитель ВМС напомнил, что мост - сложное для уничтожения сооружение. Для сравнения он упомянул Антоновский мост, который не удалось разрушить ударами с большого расстояния, - в конце концов его взорвали с помощью большого количества взрывчатки.

Кроме того, Крымский мост - один из самых защищенных объектов противника. По оценке Плетенчука, противовоздушную оборону там можно сравнить разве что с ПВО Москвы.

«Трудно сказать, что стратегическая ценность Крымского моста сейчас высока. Вот символическая ценность и «скрепность» зашкаливают. Но мы за этим не гонимся. Ведутся атаки по сухопутному коридору, которые затрудняют логистику врага в Крыму, на левобережье Херсонской области», – подчеркнул Плетенчук.

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