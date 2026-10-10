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Фанаты Макса Коржа устроили во Франкфурте несанкционированное файер-шоу

  • 10.10.2026, 15:29
Фанаты Макса Коржа устроили во Франкфурте несанкционированное файер-шоу
Фото: instagram.com/marksharag

Понадобилось вмешательство полиции.

Фанаты белорусского музыканта Макса Коржа устроили в немецком Франкфурте несанкционированное шоу с использованием сигнальных факелов. Понадобилось вмешательство полиции, сообщает Hessenschau.

Концерт Макса Коржа во Франкфурте пройдет 10 октября. Его фанаты накануне шоу устроили свое в центре города.

«На мосту Флессербрюкке они под громкие песнопения одновременно зажгли сотни сигнальных факелов», — сообщило издание Hessenschau.

Фото: instagram.com/marksharag

По данным полиции, там собрались около 2000 фанатов артиста.

В течение ночи они также громко «настраивались» на предстоящий концерт в парке Хафенпарк, у Восточного вокзала и в районе Альт-Заксенхаузен. Некоторых задержала полиция.

Концерт Макса Коржа в Варшаве

В Варшаве 9 августа 2025 года на стадионе PGE Narodowy прошел концерт белорусского исполнителя Макса Коржа. В нем приняли участие более 70 тысяч человек.

Полиция Варшавы заявила, что во время концерта задержала 109 человек за ряд нарушений, в том числе за нападение на охранников и хранение наркотиков. Министр внутренних дел и администрации Польши Мартин Кервиньский сообщил, что все, кто нарушил закон на концерте Коржа, будут наказаны. В том числе могут быть депортированы.

Кроме того, фанаты Коржа накануне концерта устроили «разогрев» в одном из районов города. В тот день, по данным полиции, были задержаны девять человек, а 25 — оштрафованы.

Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что после концерта Макса Коржа Польшу должны будут покинуть 63 человека: 57 граждан Украины и шесть — Беларуси.

Впоследствии, 6 сентября, в Алматы был отменен концерт Коржа. Как пояснил сам исполнитель, это случилось потому, что фанаты так сильно «качнули» в Варшаве, что власти казахстанского города решили, что «не вывезут» его выступление.

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