Маску стоит задуматься о безопасности Starlink из-за действий Кремля
- 10.10.2026, 15:34
Об этом предупредил немецкий генерал Михаэль Траут.
Российские военные спутники могут представлять угрозу для Starlink Илона Маска даже без прямой атаки. Об этом заявил глава Командования космических сил Германии генерал-майор Михаэль Траут в интервью Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
Поводом для беспокойства стал инцидент в мае, когда четыре российских военных спутника сблизились с коммерческим аппаратом финской компании ICEYE. Она предоставляет радиолокационные снимки Украине и ее союзникам для наблюдения за ситуацией на фронте. По данным Космических сил США, российские аппараты следовали за спутником и маневрировали рядом с ним.
«Россия демонстрирует возможности, которые при применении против такой крупной группировки, как Starlink, способны сократить срок службы спутников и ухудшить качество связи для всех пользователей», — заявил Траут.
Москва может использовать тактику давления без открытого нападения. Например, российский спутник способен приблизиться к аппарату Starlink, а затем разрушиться на орбите. Чтобы избежать столкновения с обломками, спутникам пришлось бы менять траекторию и расходовать топливо, сокращая срок эксплуатации.
«Меня это очень тревожит», — подчеркнул немецкий генерал.
В ICEYE также считают, что инцидент показал, насколько близко космические аппараты теперь могут сближаться друг с другом — как для наблюдения, так и для потенциального причинения вреда.
Россия не раскрывает возможности спутников серии «Космос», а Минобороны РФ не ответило на вопросы Reuters. SpaceX также не прокомментировала ситуацию.
Германия в ответ на новые угрозы разрабатывает спутники-инспекторы и изучает возможность создания орбитальных средств противодействия, способных нарушать работу вражеских аппаратов без их уничтожения.