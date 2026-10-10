Маску стоит задуматься о безопасности Starlink из-за действий Кремля 10.10.2026, 15:34

ILLUSTRATIVE PHOTO: SHUTTERSTOCK

Об этом предупредил немецкий генерал Михаэль Траут.

Российские военные спутники могут представлять угрозу для Starlink Илона Маска даже без прямой атаки. Об этом заявил глава Командования космических сил Германии генерал-майор Михаэль Траут в интервью Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Поводом для беспокойства стал инцидент в мае, когда четыре российских военных спутника сблизились с коммерческим аппаратом финской компании ICEYE. Она предоставляет радиолокационные снимки Украине и ее союзникам для наблюдения за ситуацией на фронте. По данным Космических сил США, российские аппараты следовали за спутником и маневрировали рядом с ним.

«Россия демонстрирует возможности, которые при применении против такой крупной группировки, как Starlink, способны сократить срок службы спутников и ухудшить качество связи для всех пользователей», — заявил Траут.

Москва может использовать тактику давления без открытого нападения. Например, российский спутник способен приблизиться к аппарату Starlink, а затем разрушиться на орбите. Чтобы избежать столкновения с обломками, спутникам пришлось бы менять траекторию и расходовать топливо, сокращая срок эксплуатации.

«Меня это очень тревожит», — подчеркнул немецкий генерал.

В ICEYE также считают, что инцидент показал, насколько близко космические аппараты теперь могут сближаться друг с другом — как для наблюдения, так и для потенциального причинения вреда.

Россия не раскрывает возможности спутников серии «Космос», а Минобороны РФ не ответило на вопросы Reuters. SpaceX также не прокомментировала ситуацию.

Германия в ответ на новые угрозы разрабатывает спутники-инспекторы и изучает возможность создания орбитальных средств противодействия, способных нарушать работу вражеских аппаратов без их уничтожения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com