Латинскую Америку охватила мотоциклетная лихорадка 4 10.10.2026, 15:45

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Мотоциклы привлекают людей не только ценой.

Латинскую Америку охватила мотоциклетная лихорадка. Двухколесный транспорт становится все популярнее благодаря доступной цене, маневренности и возможности зарабатывать на доставке и перевозке пассажиров. Однако стремительный рост числа мотоциклов обходится все дороже из-за аварий и гибели водителей, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

С января по июль 2026 года в девяти странах региона продали более 2,15 млн новых мотоциклов. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно быстро рынок рос в Перу, Аргентине и Колумбии.

Мотоциклы привлекают людей не только ценой. В перегруженных городах они позволяют быстрее добираться до работы, обходить пробки и зарабатывать на курьерских услугах. Для многих семей такой транспорт становится одним из самых доступных способов передвижения и источником дохода.

Но у бума есть опасная сторона. По данным Межамериканского банка развития, с 2010 по 2024 год число погибших мотоциклистов в Латинской Америке и Карибском бассейне выросло на 98%, хотя общая смертность в дорожных авариях за тот же период немного снизилась.

«Они дешевы, маневренны и дают людям работу, но цена этому — человеческие жизни», — так The Economist описывает противоречие мотоциклетного бума.

Теперь задача властей — не просто реагировать на растущий спрос, но и снижать риски. Для этого необходимы более безопасная дорожная инфраструктура, качественные шлемы, обучение водителей и соблюдение правил движения. Иначе удобный способ передвижения будет и дальше сопровождаться ростом смертности на дорогах.

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