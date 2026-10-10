Украина «закрыла» небо над Москвой и Петербургом 6 10.10.2026, 14:36

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В главных аэропортах РФ отменены и задерживаются сотни рейсов, в том числе в Беларусь.

В аэропортах Москвы задерживаются более 370 рейсов из-за утренних атак беспилотников. Об этом сообщило издание MSK1.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 403 БПЛА, атаковавших Московскую область в ночь на 10 октября.

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 25 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», — сообщил Собянин.

Международный аэропорт «Внуково» прекратил прием и выпуск воздушных судов в 8.11 по московскому времени. Через полчаса полеты возобновили.

По данным издания MSK1, на 10 часов во «Внуково» задерживаются 54 вылета, на прилет опаздывают 66 самолетов. 21 рейс отменен.

Аэропорт «Шереметьево» также на полчаса вводил ограничения «в связи с действием сигнала «ковер».

«Аэропорт «Шереметьево». Пассажиры спят на ковриках на полу и на траволаторах. Из-за угрозы БПЛА аэропорты временно закрывались, расписание сейчас корректируется, рейсы переносятся или отменяются», — сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва».

В Минск из российской столицы, сообщает онлайн-табло, был отменен рейс в 8.25. Задержаны вылеты, запланированные на 14.15, 17.00, 19.25.

Из Минска в Москву отменили рейс на 9.25.

Аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге также изменил расписание рейсов из-за дроновой атаки Москвы.

«В связи с вводимыми ранее ограничениями воздушного пространства в Москве (и Московской области) корректируется полетная программа в этом направлении. Временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в «Пулково».

Из Санкт-Петербурга в Минск отменили рейс в 19.00, а в обратную сторону — в 19.30.

Накануне в московских аэропортах также вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. На фоне этого вылетевший из Минска самолет вернулся и сел в национальном аэропорту.

В Москве из-за атаки дронов не смог сесть и самолет президента России Владимира Путина, на котором тот возвращался из Туркменистана. Самолет ушел на посадку в Санкт-Петербург, а оттуда позже вылетел в Москву.

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