Белоруска с 20-летним стажем рассказала, как найти грибы в лесу

Белоруска с 20-летним стажем рассказала, как найти грибы в лесу4
- 10.10.2026, 19:45
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Грибник раскрыла точные приметы для тихой охоты.
Грибник с более чем 20-летним стажем из Бреста Марина Голодко рассказала, по каким приметам в лесу можно найти удачные места для сбора трофеев тихой охоты.
В целом, ориентирами служат мох, трава, старые деревья, влажные пятна. Так, по словам белоруски, на место, где растут зеленки, указывают трещины на песке – там эти грибы и прячутся.
«У каждого гриба свои места. Заросшая трава — верный знак краснюков (народное название подосиновика) и маслят. Опенок тянется к старым пням и влажным местам. Лисички любят березу, смешанные леса, тропинки и опушки и часто появляются там, где их совсем не ждешь», - рассказывает Марина Голодко.
Лучшее время доя сбора грибов – спустя пару дней после дождя и после теплой ночи:
«Во мху держится влажность, грибница «работает», и грибы выходят активнее. Жара тоже нужна, чтобы прогреть землю».
Само собой, складывать грибы в корзину надо бережно.
«Подберезовики и подосиновики всегда кладут сверху: они мягкие и легко мнутся. Маслята и зеленки растут рядом, но зеленку лучше держать отдельно — песок портит маслята», - объясняет Марина Голодко.