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Белоруска с 20-летним стажем рассказала, как найти грибы в лесу

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  • 10.10.2026, 19:45
  • 3,976
Белоруска с 20-летним стажем рассказала, как найти грибы в лесу
Иллюстрационное фото

Грибник раскрыла точные приметы для тихой охоты.

Грибник с более чем 20-летним стажем из Бреста Марина Голодко рассказала, по каким приметам в лесу можно найти удачные места для сбора трофеев тихой охоты.

В целом, ориентирами служат мох, трава, старые деревья, влажные пятна. Так, по словам белоруски, на место, где растут зеленки, указывают трещины на песке – там эти грибы и прячутся.

«У каждого гриба свои места. Заросшая трава — верный знак краснюков (народное название подосиновика) и маслят. Опенок тянется к старым пням и влажным местам. Лисички любят березу, смешанные леса, тропинки и опушки и часто появляются там, где их совсем не ждешь», - рассказывает Марина Голодко.

Лучшее время доя сбора грибов – спустя пару дней после дождя и после теплой ночи:

«Во мху держится влажность, грибница «работает», и грибы выходят активнее. Жара тоже нужна, чтобы прогреть землю».

Само собой, складывать грибы в корзину надо бережно.

«Подберезовики и подосиновики всегда кладут сверху: они мягкие и легко мнутся. Маслята и зеленки растут рядом, но зеленку лучше держать отдельно — песок портит маслята», - объясняет Марина Голодко.

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