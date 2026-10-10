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На минской Комаровке появилась интересная альтернатива картофелю

  • 10.10.2026, 20:25
  • 2,248
На минской Комаровке появилась интересная альтернатива картофелю

Сразу нескольких сортов и цветов.

Если вы устали от привычной белорусской картошки, на Комаровку можно прийти за… белорусским бататом. Причем, продают его с собственного подворья и сразу нескольких сортов и цветов: светлый, желтый, розовый, красный, фиолетовый, пишет Smartpress.by.

Стоимость 1 кг такого батата варьируется от 12 рублей до 18 рублей за 1 кг. Некоторые сорта более сладкие, другие имеют овощной привкус. Более дорогие, фиолетовые, также имеют фиолетовый цвет мякоти.

-- Берут и интересуются, да, - рассказывает продавец. – Причем, берут не только белорусы, а и гости из других стран, особенно азиатских. Говорят, делают из него много блюд – от гарниров до смузи.

Батат выращивают в Минской области, занимаются этой культурой не первый год.

-- Да, культура теплолюбивая, приходится держать ее под пленкой, но в остальном – не особо и прихотливая, - с удовольствием делится опытом «производитель».

Из других товаров отметим возможность купить грибы (белые по 60-100 рублей за 1 кг, подосиновики по 40 рублей за 1 кг, лисички по 12 рублей за 1 кг), осенние ягоды (облепиху, клюкву, виноград), остатки летних (малина, слива, клубника).

Очень разнятся цены на голубику: остатки белорусской стоят 26 рублей за 1 кг, появившаяся на рынке перуанская -100 рублей за 1 кг.

Дешевой клубники уже нет: лишь в нескольких точках можно найти эту ягоду в октябре по цене 15-30 рублей за 1 кг.

Зато дешевеет виноград. Сортов с каждой неделей все больше, цены все ниже. Киш-миш можно найти за 3,5 рубля, другие более изысканные сорта стоят 6-9 рублей за 1 кг.

Сезонные овощи продолжают оставаться доступными для больших закупок: огурцы по 3-7 рублей за 1 кг, помидоры по 2-5 рублей за 1 кг, перцы по 2,5-8 рублей за 1 кг, баклажаны за 4-6 рубля за 1 кг.

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