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Еще одна страна отказалась от российского топлива

  • 10.10.2026, 20:33
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Еще одна страна отказалась от российского топлива

Она выступила за усиление давления на Кремль.

Власти Швеции не намерены менять свою позицию и выступают за усиление давления на Россию и выделение дополнительной помощи Украине.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Ульф Кристерссон, комментируя договоренность президента США Дональда Трампа с правителем РФ Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива.

- Позиция Швеции остается неизменной с 24 февраля 2022 года: мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Сейчас необходимо усилить давление на Россию и оказать Украине большую поддержку. Мы сожалеем о соглашении США с Россией о поставках дизельного топлива, поскольку доходы от энергоносителей являются жизненно важным источником финансирования агрессивной войны России, – заявил глава шведского правительства.

Премьер сообщил, что в понедельник Евросоюз примет крупнейший на сегодняшний день пакет санкций против РФ, включающий меры в отношении 1600 предприятий российского военно-промышленного комплекса.

- Это, напротив, позитивный шаг. Больше стран также должны активнее бороться с «теневым флотом» и в конечном итоге использовать замороженные российские активы на благо Украины, – отметил глава правительства.

Он указал на необходимость координированных действий союзников в этом вопросе.

- Во всем этом нам необходимо поддерживать тесную координацию внутри ЕС, а также с США, Великобританией и другими международными партнерами. Широкая политическая и народная поддержка Украины в Швеции является сильной стороной и преимуществом в эти неспокойные времена. Швеция поддерживает Украину, свобода и суверенитет Украины остаются нашим главным внешнеполитическим приоритетом, – подчеркнул премьер.

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