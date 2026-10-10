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Могут ли белорусы обменять подарочный сертификат на деньги?

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  • 10.10.2026, 21:01
  • 1,216
Могут ли белорусы обменять подарочный сертификат на деньги?
Иллюстрационное фото

Объяснила юрист.

Стало известно, можно ли в Беларуси обналичить подарочный сертификат. Подробнее об этом рассказал адвокат Гомельской областной коллегии адвокатов Евгений Курнасенко.

Юрист пояснил, что по общему правилу обменять сертификат на деньги нельзя. Причина в том, что подарочный сертификат является подтверждением права на товар или услугу, а не на наличные средства.

При этом, если по сертификату приобретается товар дороже номинала, покупатель должен оплатить разницу. Но, если приобретается товар на меньшую сумму, чем в сертификате, то сдачу продавец не обязан возвращать.

Кроме того, по закону истекший сертификат считается недействительным. Деньги по просроченному сертификату возврату не подлежат. Иное может быть предусмотрено лишь внутренними правилами продавца. В таких случаях у сертификата могут продлить срок действия, вернуть деньги, обменять на новый сертификат.

Кроме того, если сертификат нельзя идентифицировать, то восстановлению и обмену он не подлежит.

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