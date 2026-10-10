Американский сенатор жестко прошелся по Трампу

Американский сенатор жестко прошелся по Трампу2
- 10.10.2026, 21:17
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Он подчеркнул, что его оценка отражает реальное положение дел.
Соединенные Штаты фактически стали спонсором государственного терроризма. Об этом заявил американский сенатор Крис Мерфи в соцсети X.
Крис Мерфи подчеркнул, что его оценка действий американского руководства не просто эмоциональное или политическое выражение, а отражает реальное положение дел.
- Я знаю, что это звучит политически и гиперболически, но это фактически правда. Россия намеренно массово атакует гражданское население в Украине, а президент США Дональд Трамп намеренно финансирует их усилия, - подчеркнул сенатор.
Напомним, что накануне стало известно, что США разрешили поставки российского дизельного горючего на мировые рынки.