Американский сенатор жестко прошелся по Трампу 2 10.10.2026, 21:17

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Крис Мерфи

Фото: Getty Images

Он подчеркнул, что его оценка отражает реальное положение дел.

Соединенные Штаты фактически стали спонсором государственного терроризма. Об этом заявил американский сенатор Крис Мерфи в соцсети X.

Крис Мерфи подчеркнул, что его оценка действий американского руководства не просто эмоциональное или политическое выражение, а отражает реальное положение дел.

- Я знаю, что это звучит политически и гиперболически, но это фактически правда. Россия намеренно массово атакует гражданское население в Украине, а президент США Дональд Трамп намеренно финансирует их усилия, - подчеркнул сенатор.

Напомним, что накануне стало известно, что США разрешили поставки российского дизельного горючего на мировые рынки.

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