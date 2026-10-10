Известный астронавт NASA задал Трампу неудобный вопрос о соглашении с Путиным 12 10.10.2026, 20:03

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Фото: Getty Images

Марк Келли резко раскритиковал топливную сделку.

Бывший американский военный летчик и астронавт, действующий сенатор от штата Аризона Марк Келли, представляющий Демократическую партию, задал неудобный вопрос президенту США Дональду Трампу после его сделки с правителем РФ Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский рынок, заметил dialog.ua.

Политик напомнил, что недавно Трамп подписал поддержанный Конгрессом закон имени сенатора Линдси Грэма, предусматривающий меры против стран, продолжающих покупать российские энергоресурсы.

- Так что же случилось с законом Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана? Его главная цель заключалась в том, чтобы перекрыть Путину финансирование войны путем наказания стран, которые обходили санкции и покупали российскую нефть. Значит ли это, что теперь мы сами себя подвергаем санкциям? На чьей стороне Трамп? – спрашивает сенатор на своей странице в X.

Тем временем бывший пилот ВВС США, летчик-испытатель и астронавт NASA Терри Виртс назвал решение Трампа предательством Украины.

- Главный вывод: Америка в очередной раз предала своего союзника, Украину. И американский народ не получит никакого облегчения в плане цен на дизельное топливо. Нам следует сообщить каждому республиканцу в Конгрессе о нашем мнении 3 ноября, – написал Виртс в X.

В свою очередь, австрийский политолог и эксперт в области Восточной Европы и России Герхард Манготт отмечает, что Трамп объявил о своей сделке с Путиным в тот момент, когда украинская делегация вела в США переговоры о мире.

- После сделки Трампа и Путина по дизельному топливу часто говорят, что 300 000 тонн, зарезервированных на октябрь, обеспечат поставки в США лишь на 14 часов. Но, во-первых, объемы экспорта России в ближайшие месяцы вырастут. Еще важнее то, что Трамп принципиально снимает санкции с российского экспорта дизельного топлива (по крайней мере, до апреля 2027 года), тем самым позволяя России получать дополнительные доходы. Еще более решающим является то, что он делает это в то время, когда Украина ведет переговоры о мирном урегулировании в США, – написал аналитик.

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