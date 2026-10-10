Стало известно, сколько целей РФ уничтожили в сентябре Воздушные силы Украины
- 10.10.2026, 22:01
Ликвидированы «Цирконы», «Калибры», «Искандеры» и тысячи дронов.
В сентябре этого года Силы обороны Украины уничтожили более 4700 воздушных целей, а также обезвредили более 48 тысяч беспилотников тактического уровня. Об этом сегодня, 10 октября, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
В частности, украинские защитники уничтожили:
- 24 крылатые ракеты Х-101;
- 8 баллистических ракет «Искандер-М/KN-23»;
- 12 крылатых ракет «Калибр»;
- 6 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 6 крылатых ракет «Искандер-К»;
- 8 противокорабельных ракет «Циркон»;
- 86 ракет S8000 «Бандероль»;
- 2722 ударных беспилотника типа Shahed-131/136;
- 1935 ударных БпЛА типа Shahed-238;
- 1009 разведывательных беспилотников;
- 719 БпЛА «Lancet».
Отдельно Воздушные силы сообщили о работе украинской авиации в течение месяца.
«Авиацией Воздушных сил в течение сентября совершено более 1600 самолетовылетов», — отметили в ведомстве.
Из них около 1300 самолетовылетов выполнили для истребительного авиационного прикрытия, а более 250 — для огневого поражения и авиационной поддержки войск.