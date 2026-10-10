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Стало известно, сколько целей РФ уничтожили в сентябре Воздушные силы Украины

  • 10.10.2026, 22:01
Стало известно, сколько целей РФ уничтожили в сентябре Воздушные силы Украины

Ликвидированы «Цирконы», «Калибры», «Искандеры» и тысячи дронов.

В сентябре этого года Силы обороны Украины уничтожили более 4700 воздушных целей, а также обезвредили более 48 тысяч беспилотников тактического уровня. Об этом сегодня, 10 октября, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В частности, украинские защитники уничтожили:

- 24 крылатые ракеты Х-101;

- 8 баллистических ракет «Искандер-М/KN-23»;

- 12 крылатых ракет «Калибр»;

- 6 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

- 6 крылатых ракет «Искандер-К»;

- 8 противокорабельных ракет «Циркон»;

- 86 ракет S8000 «Бандероль»;

- 2722 ударных беспилотника типа Shahed-131/136;

- 1935 ударных БпЛА типа Shahed-238;

- 1009 разведывательных беспилотников;

- 719 БпЛА «Lancet».

Отдельно Воздушные силы сообщили о работе украинской авиации в течение месяца.

«Авиацией Воздушных сил в течение сентября совершено более 1600 самолетовылетов», — отметили в ведомстве.

Из них около 1300 самолетовылетов выполнили для истребительного авиационного прикрытия, а более 250 — для огневого поражения и авиационной поддержки войск.

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