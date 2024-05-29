Экс-полковник ФСБ: Путин панически боится своего окружения 29.05.2024, 11:19

Геннадий Гудков

У главы Кремля наступила новая волна паранойи.

У российского диктатора Путина наступила новая волна панического страха собственного окружения, которое в любой удобный момент захочет избавиться от него. Об этом в прямом эфире телеканала FREEДOM рассказал российский оппозиционный политик, экс-полковник ФСБ Геннадий Гудков.

«Больше всего Путин боится собственного окружения, в первую очередь тех, кто способен избавиться от него силовыми методами. В настоящее время Путин даже боится находиться в Москве. Чаще всего он находится в своей резиденции — за надежной охраной, высокими заборами, системами ПВО, в подземном бункере. Сегодня хозяин Кремля как никогда заботится о своей безопасности. Он просто на ней помешан. Постоянно меняет, удваивает, утраивает свою охрану», — рассказал политик.

Он отметил, что больше НАТО, больше ударных дронов и Вооруженных сил Украины Путин боится самых ближних к Кремлю людей, окружение тех, кто носит форму.

«Это те люди, которые находятся в ближайшем его окружении, кто вхож к нему. И это для него главная угроза. Потому что Путин прекрасно понимает, что в один прекрасный день его же окружение решит от него избавиться. И, в общем-то, он прав. Я так полагаю, такие мысли возникают у многих, в том числе и тех, кто, может быть, сегодня носит ему обеды и ужины, охраняет его и т. д», — уточнил оппозиционер.

По его словам, для того, чтобы взять под контроль силовой блок, Путин начал большую чистку своих генералов.

«Первая причина этих чисток — чтобы генералы не думали, что они самые важные, а почувствовали себя простыми смертными. А заодно почисть тех, кто недоволен Путиным. Вторая причина — Путин обеспокоен массовым воровством в армии и в оборонном комплексе в целом. Поэтому и был назначен Андрей Белоусов (новый министр обороны РФ, — ред.) и начаты антикоррупционные дела. Хотя на самом деле искоренить коррупцию в оборонном комплексе РФ невозможно априори. Она — неотъемлемая составная путинского режима. Просто будет установлен некоторый предел — грубо говоря, 25% можно разворовывать, а 75% нельзя. Третья причина чисток — создать прецедент, что генералов время от времени можно репрессировать, и таким образом, чтобы они боялись», — констатировал Геннадий Гудков.