закрыть
29 мая 2024, среда, 13:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Работают по два года, а машины за $30 тысяч!»

6
  • 29.05.2024, 11:39
  • 8,712
«Работают по два года, а машины за $30 тысяч!»

Белорусы ответили разбойникам в погонах.

КГБ задержал сотрудника уголовного розыска Докшицкого РОВД и участника политических репрессий капитана Михаила Згирского. Милиционера обвиняют в руководстве бандой налетчиков, которая обворовывала фуры на стоянках по всей стране.

Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:

@charter97.org Капитан милиции возглавлял банду, грабившую фуры на трассе в Беларуси #милиция #ограбление #беларусь #фуры #дальнобойщики #мвд #новости ♬ original sound - Хартия97

«Повысят до полковника».

«А таких очень много по республике. Работают два года, а машины за $30000».

«Вот вам и «стража порядка». Кому мы доверяем?»

«А где воры у власти, которые занимают высокие посты? Вот куда нужно посылать прокуратуру и налоговую».

«Доказательство того, что сегодня нет разницы между сотрудниками и преступниками».

«Прекрасный «дядя Степа».

«Почему я не удивлена?»

«У меня уже появляется двоякое чувство. У власти одни воры. Простые люди ни при чем».

«Сейчас всё милиция держит, воров в законе истребили».

«Милиция почувствовала свободу действий, вот и всё. Милиция основана только на взятках».

«А там все такие… Нормальные же люди туда не идут работать».

«Насмотрелись на капитанов, когда они бабок и женщин избивали. Там таких много».

«И сколько таких сидят под плинтусом», — задаются вопросом наши подписчики.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин
«Четыре источника» и визит в Беларусь
«Четыре источника» и визит в Беларусь Виталий Портников
Сигналы и знаки
Сигналы и знаки Ирина Халип
Генералов берут пачками
Генералов берут пачками Владимир Пастухов