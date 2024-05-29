«Работают по два года, а машины за $30 тысяч!» 6 29.05.2024, 11:39

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Белорусы ответили разбойникам в погонах.

КГБ задержал сотрудника уголовного розыска Докшицкого РОВД и участника политических репрессий капитана Михаила Згирского. Милиционера обвиняют в руководстве бандой налетчиков, которая обворовывала фуры на стоянках по всей стране.

Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:

«Повысят до полковника».

«А таких очень много по республике. Работают два года, а машины за $30000».

«Вот вам и «стража порядка». Кому мы доверяем?»

«А где воры у власти, которые занимают высокие посты? Вот куда нужно посылать прокуратуру и налоговую».

«Доказательство того, что сегодня нет разницы между сотрудниками и преступниками».

«Прекрасный «дядя Степа».

«Почему я не удивлена?»

«У меня уже появляется двоякое чувство. У власти одни воры. Простые люди ни при чем».

«Сейчас всё милиция держит, воров в законе истребили».

«Милиция почувствовала свободу действий, вот и всё. Милиция основана только на взятках».

«А там все такие… Нормальные же люди туда не идут работать».

«Насмотрелись на капитанов, когда они бабок и женщин избивали. Там таких много».

«И сколько таких сидят под плинтусом», — задаются вопросом наши подписчики.

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