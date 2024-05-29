«Работают по два года, а машины за $30 тысяч!»6
- 29.05.2024, 11:39
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Белорусы ответили разбойникам в погонах.
КГБ задержал сотрудника уголовного розыска Докшицкого РОВД и участника политических репрессий капитана Михаила Згирского. Милиционера обвиняют в руководстве бандой налетчиков, которая обворовывала фуры на стоянках по всей стране.
Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:
@charter97.org Капитан милиции возглавлял банду, грабившую фуры на трассе в Беларуси #милиция #ограбление #беларусь #фуры #дальнобойщики #мвд #новости ♬ original sound - Хартия97
«Повысят до полковника».
«А таких очень много по республике. Работают два года, а машины за $30000».
«Вот вам и «стража порядка». Кому мы доверяем?»
«А где воры у власти, которые занимают высокие посты? Вот куда нужно посылать прокуратуру и налоговую».
«Доказательство того, что сегодня нет разницы между сотрудниками и преступниками».
«Прекрасный «дядя Степа».
«Почему я не удивлена?»
«У меня уже появляется двоякое чувство. У власти одни воры. Простые люди ни при чем».
«Сейчас всё милиция держит, воров в законе истребили».
«Милиция почувствовала свободу действий, вот и всё. Милиция основана только на взятках».
«А там все такие… Нормальные же люди туда не идут работать».
«Насмотрелись на капитанов, когда они бабок и женщин избивали. Там таких много».
«И сколько таких сидят под плинтусом», — задаются вопросом наши подписчики.