Самолет ВВС Германии подал сигнал тревоги возле Калининграда 2 6.04.2024, 13:33

4,514

И немедленно сменил курс на пункт вылета.

В четверг вечером береговой патрульный самолет люфтваффе Lockheed P-3 Orion поднялся с авиабазы Нордхольц на севере Германии для наблюдения за воздушным пространством над Балтийским морем. Недалеко от Калининграда борт подал сигнал тревоги и немедленно сменил курс на пункт вылета.

Об этом сообщает Bild.

Около 01:00 пятницы он произвел в Нордхольце аварийную посадку. На место прибыли пожарно-спасательные службы, но приземление прошло штатно. По словам представителя бундесвера, теперь на аэродроме с самолетом проведут необходимые технические работы. Причины ЧП не уточняются.