В Оренбургской области РФ затопило уже более 2,5 тысяч домов 2 6.04.2024, 14:41

1,774

Погибли четыре человека.

В Оренбургской области, где из-за паводков прорвало дамбу, эвакуировали более 4200 человек, в том числе 1019 детей, сообщили в правительстве региона. Затоплены более 2500 домов и почти 7000 приусадебных участков в 102 населенных пунктах и девяти СНТ. Вода продолжает прибывать. В некоторых местах ее уровень поднялся почти на 4 метра всего за несколько часов.

В зоне затопления нашли тела четырех человек, сообщил телеграм-канал «112». Местные власти уверяют, что гибель двух людей не связана с утоплением. Baza пишет, что один из погибших лез на крышу, спасаясь от потока воды, и упал.

Паводок находится у пиковых значений, уровень воды в реке Урал превысил критический и достиг 9,27 метра. Из зон затопления больше невозможно выехать самостоятельно. Люди ждут эвакуации на крышах. Особенно сложная ситуация — в Орске, где находится дамба. Затоплены 600 домов, по меньшей мере половина Старого города, есть риск полной изоляции микрорайона. В общей сложности площадь исторической части Орска составляет 600 га. Там уже пропала связь и интернет.

В Орске ввели режим чрезвычайной ситуации. Мэр Василий Козупица предупредил, что ситуация «стремительно развивается в худшую сторону», уровень воды в городе может снизиться только через полторы-две недели. Однако вернуться в дома вряд ли получится, поскольку из-за последствий наводнения не в каждом будет можно «сразу жить». Губернатор региона Денис Паслер пообещал увеличить вдвое положенные по закону выплаты пострадавшим на первоочередные нужды и при утрате имущества.

На месте работают 530 сотрудников МЧС, 125 единиц техники и 75 плавсредств. Спасатели используют лодки, вездеходы и машины высокой проходимости для вывоза людей. Также в Оренбургской области объявили набор добровольцев для ликвидации последствий затопления и эвакуации населения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при поведении строительных работ (часть 1 статьи 216 УК) и о халатности (статья 293 УК) по факту прорыва дамбы в Орске. Ранее этого потребовала региональная прокуратура. До чрезвычайного происшествия органы Гостехнадзора неоднократно выявляли нарушения при содержании объекта и направляли предписания о необходимости их устранения местным властям, в том числе первому заместителю мэра Орска, сообщили в ведомстве.

«В связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии, 5 апреля произошел прорыв дамбы», — отметили в прокуратуре. Виновным грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее мэр Орска сообщал, что из-за весеннего паводка сооружение прорвало в двух местах. «Вероятнее всего, дамба просто получила уровень, который выше критического. <…> Произошло разрушение», — объяснял он. Размер одной из пробоин составляет десять метров. Три дня назад Козупица после личного посещения дамбы уверял, что угрозы прорыва нет, отмечая, что водопропускные колодцы были обустроены в соответствии с проектом.

По данным прокуратуры, дамбу ввели в эксплуатацию в 2010 году. Строительство последней, второй очереди завершили к весне 2013 года. Длина дамбы составляет 12 километров. По информации издания «Урал56», проект обошелся в 870 млн рублей. Деньги были выделены из федерального бюджета. Заказчиком выступал ГУП «Облжилкомхоз», а подрядчиком — ООО «Спецстрой-3». Федеральная служба финансового надзора сообщала о выявлении нарушений при расходовании средств во время строительства.