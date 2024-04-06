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В Британии раскрыли, как РФ сбила свой Су-27 над Крымом

  • 6.04.2024, 15:04
В Британии раскрыли, как РФ сбила свой Су-27 над Крымом

Разведка назвала причину «дружественного огня».

В свежем отчете разведки Британии сообщили, что страна-агрессор Россия могла сбить свой самолет Су-27 над Крымом в конце марта.

Как тогда сообщили в РФ, самолет Су-27, который действовал над Крымом, был сбит российской ПВО в результате «дружественного огня». Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что произошла техническая неисправность, а пилот выжил, передает разведка Британии.

Как отмечают британские аналитики, 24 марта Украина нанесла удары по объектам Черноморского флота и в Севастополе. Это могло побудить россиян привести ПВО в повышенную готовность.

«Существует реальная вероятность того, что рост давления и напряжения среди российских операторов ПВО, вызванный страхом перед дальнейшими действиями Украины, приведет не к технической проблеме, а к тому, что они непреднамеренно задействуют своих собственных пилотов и самолеты», - говорится в сводке.

В разведке добавили, что подобные случаи подтверждают влияние действий Украины.

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