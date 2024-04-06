закрыть
6 апреля 2024, суббота, 15:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Гродно маршрутка с пассажирами врезалась в трактор

3
  • 6.04.2024, 15:37
Под Гродно маршрутка с пассажирами врезалась в трактор

Пострадали 10 человек.

Утром 6 апреля в Мостовском районе случилась авария — маршрутка «Брест — Гродно», полная пассажиров, столкнулась с трактором, есть пострадавшие, в том числе дети, сообщает пресс-служба Гродненского облисполкома.

ДТП случилось в 9.30 на трассе Р-44 между Лунно и Свислочью. За рулем маршрутного микроавтобуса Mercedes был 41-летний водитель. На необозначенном перекрестке у поворота на деревню Жиличи он пошел на обгон трактора МТЗ с цистерной.

Однако трактор как раз в этот момент начал поворот налево. Произошло столкновение, маршрутка упала на левый бок.

В салоне, кроме водителя, было 19 пассажиров. Из них пострадали десять, в том числе двое подростков. Девять человек с различными травмами доставили в больницы Гродно, у всех состояние стабильное, угрозы жизни нет.

По предварительной информации, ремнями безопасности никто из пассажиров не пользовался.

На месте ДТП работает милиция, специалисты Следственного комитета и эксперты, будет возбуждено уголовное дело.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип