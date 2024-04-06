Под Гродно маршрутка с пассажирами врезалась в трактор 3 6.04.2024, 15:37

Пострадали 10 человек.

Утром 6 апреля в Мостовском районе случилась авария — маршрутка «Брест — Гродно», полная пассажиров, столкнулась с трактором, есть пострадавшие, в том числе дети, сообщает пресс-служба Гродненского облисполкома.

ДТП случилось в 9.30 на трассе Р-44 между Лунно и Свислочью. За рулем маршрутного микроавтобуса Mercedes был 41-летний водитель. На необозначенном перекрестке у поворота на деревню Жиличи он пошел на обгон трактора МТЗ с цистерной.

Однако трактор как раз в этот момент начал поворот налево. Произошло столкновение, маршрутка упала на левый бок.

В салоне, кроме водителя, было 19 пассажиров. Из них пострадали десять, в том числе двое подростков. Девять человек с различными травмами доставили в больницы Гродно, у всех состояние стабильное, угрозы жизни нет.

По предварительной информации, ремнями безопасности никто из пассажиров не пользовался.

На месте ДТП работает милиция, специалисты Следственного комитета и эксперты, будет возбуждено уголовное дело.