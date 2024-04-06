Какие курсы валют установили обменники на выходные 6.04.2024, 16:36

Обзор самых выгодных предложений.

Доллар и евро на нынешней неделе то дешевели, то дорожали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. «Зеркало» рассказывает, какие курсы валют установили обменники на выходные.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,28 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 3,259 рубля («Банк Решение», «РРБ-Банк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «РРБ-Банк», «Статусбанк» — 3,254 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,57 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «БНБ-Банк», «РРБ-Банк» (3,543 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банк» — 3,536 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «РРБ-Банк», «Технобанк» — 3,5 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,56 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,504 рубля («БНБ-Банк»).