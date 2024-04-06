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Врач назвал лучший напиток под шашлык

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  • 6.04.2024, 17:34
  • 5,336
Врач назвал лучший напиток под шашлык

Как снизить нагрузку на сердце и печень.

Весна, тепло, длинные майские выходные — мало кто устоит от пикника у мангала. Однако обилие жареного мяса и спиртного — верный путь к проблемам со здоровьем.

После пикника от повышенной нагрузки может пострадать не только пищеварительная система. Врач-нарколог Виталий Холдин отметил, что употребление жирного мяса, зажаренного на огне, вкупе с крепкими напитками может привести даже к инфаркту или инсульту.

Алкоголь с мясом дает нагрузку на сердце, поджелудочную железу и печень. Ухудшение самочувствия возможно даже у здоровых людей, никогда не жаловавшихся на сердечные недуги и скачки давления.

Холдин дает совет, как сделать пикник безопасным для организма. Для шашлыка следует выбирать диетические сорта мяса, а в качестве гарнира к ним взять как можно больше свежих овощей. Алкоголь же лучше всего заменить на соки или морсы. Вкусно и безопасно.

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