«Белорусская экономика стала наркоманом, которому надо постоянно увеличивать дозу» 2 Телеграм-канал «Письма к дочери»

7.04.2024, 10:44

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Что происходит с золотовалютными резервами на самом деле?

Что происходит с золотовалютными резервами на самом деле?

Нацбанк вчера отчитался про рост своих золотовалютных резервов. И вроде бы рост этих резервов — примета финансового благополучия.

Но стоит только посмотреть вооруженным взглядом, и оказывается, что никакие резервы на самом деле никуда не выросли, а просто подорожали. А в том, что они подорожали, нету никакой личной заслуги Нацбанка.

Золотовалютные резервы подорожали, потому что подорожало золото, из которого они в основном и состоят.

И между «выросли» и «подорожали» есть принципиальная разница. Смысл резервов в том, что они нужны, если вдруг возникнет необходимость экстренной финансовой стабилизации.

А белорусское золото для экстренной финансовой стабилизации не годится. С учетом всех санкционных статусов ему надо сначала найти покупателя, а потом предложить этому покупателю большую скидку. И пока ты будешь искать покупателя и торговаться с ним по поводу размера скидки, может оказаться, что ничего стабилизировать уже не надо.

Поэтому для экстренной финансовой стабилизации золотовалютным резервам надо не золото, а валюта. И вот как раз валюты, которая подходит для экстренной финансовой стабилизации, в этих резервах стало на 160 миллионов долларов меньше.

А экстренная финансовая стабилизация может потребоваться даже раньше, чем мы с тобой думаем. Потому что весь прошлый год беларусские власти были вообще не как Ланнистеры. В том смысле, что они весь год никому не платили свои долги. Но сейчас это безмятежное состояние кончилось.

В этом году беларусские власти уже начали отдавать долги даже по дружественным кредитам. Не говоря уже про разных спекулянтов. Которые сначала купили беларусские ценные бумаги, а теперь второй год хотят, чтобы им вернули их деньги.

Что тут сказать? Алчные ничтожные людишки, которые ставят свое личное финансовое благополучие выше государственных интересов белорусских властей.

В общей сложности белорусским властям надо вернуть долгов почти на четыре миллиарда долларов. И это не долги враждебным финансовым институтам, вроде Всемирного банка, которым эти долги можно было бы не отдавать. (Долги враждебным финансовым институтам беларусские власти не отдали еще в прошлом году и отдавать уже не собираются). Это долги дружественным России и Китаю. У которых есть много внеэкономических стимулов, чтобы заставить беларусские власти заплатить.

А белорусским властям еще же надо стимулировать экономику, чтобы экономика выполнила планы белорусских властей по своему росту. Потому что у них на экономику есть большие планы. А белорусская экономика бесплатно не работает.

Белорусская экономика так долго сидит на кредитах, что стала уже как тот наркоман, которому надо постоянно увеличивать дозу, чтобы поддерживать себя в приличном состоянии.

То есть денег белорусским властям надо больше. А желающие им одолжить в очередь что-то не выстраиваются. Поэтому есть у меня ощущение, что чем дальше, тем больше в скучном будет происходить всего интересного.

Телеграм-канал «Письма к дочери»