Новая война между США и Китаем 7.04.2024, 14:06

Кто завладеет нефтью XXI века?

Между США и Китаем развернулась ожесточенная борьба за лидерство в сфере производства суперсовременных и сверхбыстрых микрочипов. Это соперничество имеет явное геостратегическое измерение, и тот, кто выйдет из него победителем, станет неоспоримым мировым гегемоном. «Апостроф» разбирался, что происходит на мировом рынке чипов, кто является его основными акторами, и причем здесь свободолюбивый остров под названием Тайвань.

США и КНР являются крупнейшими торговыми партнерами. Однако их отношения неуклонно скатываются в состояние «холодной войны» или «горячего мира». А в перспективе они вообще могут перерасти в полноценное военное противостояние.

Камнем преткновения является Тайвань, строящий свою жизнь на принципах демократии и рыночной экономики. Поднебесная считает остров своей частью, в связи с чем намерена в обозримом будущем его присоединить. Но Тайвань - это скорее повод. Тогда как реальная причина напряженности кроется в стремлении обеих сверхдержав к мировому господству – США стараются сохранить свою слабеющую гегемонию, Китай же намерен отобрать у Америки глобальное лидерство и лишить ее пальмы первенства.

Противостояние между Вашингтоном и Пекином происходит в различных сферах и на разных площадках. Однако особо явственно оно проявляется в технологическом секторе. А в нем наиболее острая борьба развернулась в сегменте разработок и производства микрочипов. И, по горькой иронии, в эпицентре этой борьбы, также находится Тайвань. Однако обо всем по порядку.

Новая нефть

В чем же такая ценность этих микрочипов, если они стали причиной столь острого, но пока, к счастью, только «холодного» противостояния супердержав?

Микрочипы (также микросхемы, полупроводники) – это, по сути, «мозг» электроники и электротехники – смартфонов, ноутбуков, современных автомобилей (в первую очередь, беспилотных), без которых они просто не могут функционировать. Кроме того, микрочипы играют ключевую роль в развитии искусственного интеллекта и создании суперсовременных видов вооружений. Поэтому неудивительно, что микрочипы на сегодня являются вторым торгуемым в мире товаром после нефти. И, видимо, недалек тот день, когда они станут первым.

Крупнейшим производителем микросхем является Тайвань. Также важные игроки на этом рынке - Южная Корея и Япония. США и Китай пытаются не отставать. Однако в Соединенных Штатах, где все очень неплохо с разработкой полупроводников, есть проблемы с их производством, тогда как Китаю недостает технологий, как для разработки чипов, так и для их производства. Евросоюз пока также среди отстающих. При этом не исключено, что в скором будущем в гонку по производству микрочипов включатся другие страны, в первую очередь Индия.

Тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) является неоспоримым лидером в производстве микрочипов. Фактически она работает на заказ для компаний-поставщиков чипов, среди которых крупнейшим является американский технологический гигант Nvidia.

К крупным мировым производителям микросхем также относятся южнокорейская компания Samsung, американская Intel и японская Toshiba.

Характерно, что такие американские гиганты как Broadcom, Qualcomm и Nvidia, которые позиционируют себя производителями полупроводников, собственных производственных мощностей не имеют. Они размещают свои заказы на заводах TSMC (которая, в свою очередь, под своим брендом ничего не выпускает).

Разработкой микросхем занимаются многие компании, которых в мире может набраться не одна сотня. Однако далеко не все они могут обеспечить высокие качество и технологичность чипов. А потому по этим параметрам круг разработчиков сужается буквально до нескольких десятков. И до недавнего времени среди них не было китайских брендов.

Особенно востребованы на сегодня чипы искусственного интеллекта. И здесь фактическим монополистом является Nvidia, доля которой на глобальном рынке высокопроизводительных чипов составляет около 80%. Неудивительно, что стоимость акций компании увеличивается бешенными темпами, и вслед за капитализацией Nvidia растет и весь рынок полупроводников. При этом не менее важным является и непосредственный процесс производства микрочипов, который в высшей степени технологичен.

Опять-таки, изготовлением чипов занимаются различные компании, и среди них достаточно много китайских. Но порядка 90% наиболее современных и быстрых микросхем на сегодня производится на Тайване. Для их производства необходимо соответствующее оборудование, которое, по различным причинам, доступно не всем. Фактическим монополистом на этом рынке является нидерландская Advanced Semiconductor Materials Lithography (ASML). Сегодня это самая дорогая hi-tech компания Европы с капитализацией, превышающей 350 миллиардов евро.

Новейшая технология изготовления микрочипов называется литографией в крайнем ультрафиолете (Extreme ultraviolet lithography, EUV). Под давлением США правительство Нидерландов запретило ASML экспортировать в Китай ее ультрафиолетовые литографические машины. Идея такого шага понятна – добиться существенного отставания КНР в производстве передовых микрочипов, которые, помимо прочего, активно используются в военной промышленности. Позже подобные санкции ввела и Япония - еще один важный производитель оборудования, на котором изготавливаются передовые полупроводники. Параллельно с этим Соединенные Штаты ограничивают продажи в Китай микрочипов искусственного интеллекта.

Гонка с преследованием

Однако такие санкции – это палка о двух концах, так как они стимулируют Поднебесную к созданию собственных технологий производства полупроводников. Об этом, кстати, предупреждали топ-менеджеры американских технологических гигантов Nvidia, Intel, Qualcomm. Которые, впрочем, являются заинтересованными лицами, поскольку их компании из-за санкций теряют огромный китайский рынок и, как следствие, прибыль. Но по сути они оказались правы.

Китай начал с того, что существенно нарастил закупки оборудования ASML, не попавшего под запрет. Оно не столь современное, но все же позволяет создавать довольно передовые чипы. Кроме того, китайцы известны тем, что копируют высокотехнологичное западное оборудование и часто добиваются в этом успехов. Также нередки случаи, когда китайские компании и граждан обвиняют в промышленном шпионаже – подобное случилось и с ASML, которая по этой причине была вынуждена многократно усилить меры безопасности, в том числе кибербезопасности.

Однако там, где есть санкции, есть и способы их обхода, что хорошо заметно на примере России, в чьих ракетах постоянно находят микрочипы даже американских производителей. Китай также умудряется находить лазейки, через которые в эту страну попадает оборудование более современное, чем предполагалось раньше. В связи с этим США усиливают давление на союзников с тем, чтобы эти лазейки прикрыть.

Кроме того, китайские компании покупают небольшие партии новейших микрочипов, в том числе производства компании Nvidia, несмотря на действующий запрет. Как полупроводники попали в Поднебесную, - неизвестно. Судя по всему, для этого использовались подставные фирмы и/или «параллельный» импорт, который является узаконенной контрабандой. Ну и Китай инвестирует колоссальные суммы в технологии, связанные с разработкой и производством полупроводников. На сегодня ни одна страна мира не вкладывет в этот сектор столько, сколько КНР.

И все это вместе начинает приносить свои плоды, пусть пока и скромные. Так, в 2023 года китайская компания Yangtze Memory Technologies Co (YMTC) без какого-либо афиширования и довольно неожиданно для многих создала передовой чип памяти, который может успешно использоваться в вычислениях искусственного интеллекта.

А в нынешнем году ожидается старт производства чипов следующего поколения для смартфонов. Их разработал китайский технологический гигант Huawei, а непосредственное изготовление будет осуществляться на новых мощностях в Шанхае крупнейшего производителя полупроводников в КНР – компании Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).

Ну и. конечно же, Китай активно работает над созданием микрочипов, которые используются в военной промышленности. В этом, собственно, и состоит главная опасность, которую осознают как США, так и их азиатские союзники – Япония, Южная Корея, Тайвань.

Борьба за глобальное господство

Вопросом расширения возможностей производства микрочипов озабочены и США, которые в значительной степени зависят в этом от Тайваня. И захват острова Китаем или даже его блокада обернется для Соединенных Штатов самой настоящей катастрофой. Мало того, что США останутся без собственных чипов Nvidia, Qualcomm и других брендов, КНР еще и получит в свое распоряжение новейшие технологии и оборудование для производства полупроводников, что обеспечит технологическое превосходство Поднебесной во многих сферах от беспилотных автомобилей до новейших видов оружия.

Именно по этой причине Штаты стремятся максимально диверсифицировать глобальное производство микросхем, не забывая при этом о себе. Так, тайваньская TSMC собирается запустить два завода по производству чипов в американском штате Аризона. А у южнокорейской Samsung грандиозные планы по строительству 11 заводов в Техасе, что будет простимулировано налоговыми льготами.

Евросоюз также надеется обзавестись мощностями по производству чипов. На сегодня известно, что в Германии свои заводы планируют построить TSMC и Intel, а до 2030 года производство полупроводников в ЕС должно достичь 20% от мирового объема.

Ну, а пока заводы не построены, США начали существенно ограничивать поставки микрочипов. В том же самом замечен и Китай. Экспорт полупроводников из этих стран к концу прошлого года достиг минимума с доковидных времен. И это может привести к нехватке чипов по всему миру.

В последний раз дефицит полупроводников на мировом рынке наблюдался в 2020-2022 годах, что было вызвано целым комплексом причин и стечением обстоятельств. Этот дефицит нанес значительный урон многим отраслям экономики - начиная от бытовой электроники и заканчивая криптовалютным майнингом - в которых произошел колоссальный обвал производства.

Пока непонятно, спровоцируют ли действия США и КНР новый дефицит полупроводников. И тем более, какими могут оказаться последствия таких действий для мировой экономики, в частности, в области искуственного интеллекта. Вполне возможно, что сегодня ни Китай, ни Соединенные Штаты это особо не волнует, поскольку для них на кону ни много ни мало - вопрос мирового господства. А, как известно, пока паны дерутся, у холопов чубы трещат.