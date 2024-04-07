Маршрутка вылетела в кювет в жестком ДТП под Кореличами 1 7.04.2024, 15:40

Водитель пошел на обгон поворачивающей машины.

В Кореличском районе произошла жесткая авария с пострадавшими с участием маршрутного такси. Подробности сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла около 18.00 часов под Кореличами в субботу, 6 апреля, на трассе республиканского значения Р11 направлением Поречаны-Новогрудок-Несвиж. Маршрутное такси «Мерседес» ехала от городского поселка Кореличи в сторону городского поселка Мир.

Однако на 84-м километре автодороги на необозначенном перекрестке водитель маршрутки пошел на обгон легкового «Пежо», поворачивающего налево, и произошло столкновение.

После столкновения маршрутка оказалась в кювете. В аварии пострадали 36-летняя водитель легковушки, а также ее пассажирка. С травмами различной степени тяжести две женщины госпитализированы.