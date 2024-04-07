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В Германии появился новый сорт пива

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  • 7.04.2024, 18:10
  • 3,786
В Германии появился новый сорт пива

Главный ингредиент может удивить.

Житель Лейпцига Себастьян Рикер придумал необычный рецепт пива. Он сварил его на березовом соке, пишет Bild.

32-летний мужчина уже давно занимается пивоварением. В это раз его вдохновила прогулка по лесу. Рикер решил сделать главный ингредиентом пива березовый сок.

В итоге он просверлил восемь берез в одном из саксонских лесов, получив 130 литров сока.

А потом сварил пиво с использованием дрожжей для производства шампанского, солода и хмеля получилось — 600 литров. Содержание алкоголя в нем составляет 6,5%.

«На вкус оно слегка сладковатое, с нотками крыжовника, винограда и цитрусовых», — прокомментировал Рикер.

Новый сорт получил название Birkenzauber («Березовая магия»). Напиток должен поступить в продажу в Лейпциге в середине апреля. Литровая бутылка будет стоить €12,90.

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