В Германии появился новый сорт пива

В Германии появился новый сорт пива3
- 7.04.2024, 18:10
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Главный ингредиент может удивить.
Житель Лейпцига Себастьян Рикер придумал необычный рецепт пива. Он сварил его на березовом соке, пишет Bild.
32-летний мужчина уже давно занимается пивоварением. В это раз его вдохновила прогулка по лесу. Рикер решил сделать главный ингредиентом пива березовый сок.
В итоге он просверлил восемь берез в одном из саксонских лесов, получив 130 литров сока.
А потом сварил пиво с использованием дрожжей для производства шампанского, солода и хмеля получилось — 600 литров. Содержание алкоголя в нем составляет 6,5%.
«На вкус оно слегка сладковатое, с нотками крыжовника, винограда и цитрусовых», — прокомментировал Рикер.
Новый сорт получил название Birkenzauber («Березовая магия»). Напиток должен поступить в продажу в Лейпциге в середине апреля. Литровая бутылка будет стоить €12,90.