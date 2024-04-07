Чиновники и банкиры прогнозируют девальвацию белорусского рубля 5 7.04.2024, 18:50

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Как население и бизнес реагируют на такие заявления.

В марте население продало на 109,4 млн долларов больше, чем купило. Об этом сообщает Нацбанк.

Так, в марте население физлица в марте продали 971,5 млн долларов, а приобрели — на 109,4 млн меньше. В целом в первом квартале население отнесло в обменники 2 млрд 7836 млн долларов, а купило — на 263 млн долларов меньше.

Компании как в марте, так и в целом в первом квартале, активнее покупали валюту, чем сдавали в обменники, пишет «Зеркало».

Что прогнозируют банки и аналитики по курсу рубля к доллару на 2024 год

Напомним, по прогнозу некоторых белорусских банков, нацвалюта в 2024 году может ослабнуть до 10% к нынешним значениям.

Аналитики BEROC также ожидают, что даже при отсутствии шоков белорусский рубль будет ослабевать к корзине валют — по итогам года снизится на 8−9%. По их прогнозу, при нахождении курса доллара к российскому рублю вблизи 95−100 российских рублей за доллар курс доллара к белорусскому рублю составит 3,44 белорусского рубля за доллар в среднем за 2024 год (за нынешний — 3,02 рубля). В таком случае 100 российских рублей будут стоить 3,54 белорусского рубля.

В Нацбанке ранее заявили, что видят девальвационные и инфляционные риски, которые связаны в том числе с тем, что в экономике растет общая сумма «лишних» средств. Это вызвано среди прочего тем, что население и бизнес активно набирают кредиты.

Напомним, белорусский рубль за первый квартал этого года подешевел на 2,28% по отношению к доллару.