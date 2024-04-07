Автомобилист и мопедист не смогли разъехаться на одном из перекрестков в Бобруйске 2 7.04.2024, 20:15

Одному из них потребовалась помощь медиков.

В Бобруйске произошло ДТП — столкнулись легковой автомобиль и мопед. В итоге одному из участников аварии потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло днем 7 апреля. «57-летний бобруйчанин, управляя мопедом Viper и проезжая перекресток улиц Урицкого-Московская, не уступил движущемуся по главной дороге 51-летнему водителю Audi», — сообщают в УВД Могилевского облисполкома.

Водителя мопеда госпитализировали с травмами.