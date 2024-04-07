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Автомобилист и мопедист не смогли разъехаться на одном из перекрестков в Бобруйске

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  • 7.04.2024, 20:15
Автомобилист и мопедист не смогли разъехаться на одном из перекрестков в Бобруйске

Одному из них потребовалась помощь медиков.

В Бобруйске произошло ДТП — столкнулись легковой автомобиль и мопед. В итоге одному из участников аварии потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло днем 7 апреля. «57-летний бобруйчанин, управляя мопедом Viper и проезжая перекресток улиц Урицкого-Московская, не уступил движущемуся по главной дороге 51-летнему водителю Audi», — сообщают в УВД Могилевского облисполкома.

Водителя мопеда госпитализировали с травмами.

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