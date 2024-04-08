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В Греции объявлен высокий уровень пожарной опасности

  • 8.04.2024, 0:59
В Греции объявлен высокий уровень пожарной опасности

Пожары могут усилиться в связи с сильным ветром.

В ряде регионов Греции установлен четвертый — второй по серьезности — уровень пожарной опасности на фоне лесных пожаров, которые могут усилиться в связи с сильным ветром. Об этом сообщило министерство по делам защиты граждан в субботу, 6 апреля.

По данным ведомства, только за этот день по всей стране вспыхнул 71 лесной пожар. Как указала пожарная служба страны, хотя большинство пожаров удалось взять под контроль, один из них — на острове Крит — все еще пылал на момент публикации. Три человека получили легкие травмы в результате пожара.

До 9 апреля в некоторых частях Греции ожидается сильный ветер скоростью до 60 км/ч, что «сделает ситуацию чрезвычайно опасной для возникновения пожаров», отметило министерство. Речь идет о регионе Афин, центральной части страны, Кикладских островах и Крите.

Эксперты говорят, что сезон лесных пожаров в Греции, который обычно начинался в мае, скорее всего, будет начинаться все раньше и раньше из-за антропогенного изменения климата.

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