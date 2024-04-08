«Нас просто кинули!» 12 8.04.2024, 9:18

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В РФ атакованный дронами Сызранский НПЗ до сих пор не восстановил работу.

На атакованном 16 марта при помощи дронов ВСУ российском Сызранском нефтеперерабатывающем заводе, где после налета возник пожар на установке по переработке нефтепродуктов, до сих пор не восстановлено производство, сообщают источники The Insider.

По сведениям источников, были выведены из строя транспортировочные трубы сырой продукции. Бригады, которые работали на НПЗ, отправили в отпуск, назвав примерные сроки восстановления работы предприятия и пообещав сохранить за сотрудниками заработную плату и рабочие места. Однако на днях рабочие получили сообщение о том, что выплаты будут приостановлены до окончания ремонта:

«Наш бригадир буквально позавчера написал, что выплаты больше поступать не будут, и пока не закончится полное восстановление инфраструктуры, нас соответственно вызывать тоже не будут. В личном диалоге бригадир также указал, что похожая ситуация происходит и с другими бригадами. Получается нас просто кинули и оставили с голой пятой точкой на улице».

На горячей линии предприятия одному из источников ответили об осведомленности о ситуации и о том, что руководство «полностью входит в положение» сотрудников, однако сейчас «такие меры необходимы и будут продолжаться до окончания ремонтных работ».

Скриншоты переписки есть в распоряжении редакции The Insider.