В Вильнюсе российское посольство забросали коктейлями Молотова

В Вильнюсе российское посольство забросали коктейлями Молотова11
- 8.04.2024, 10:38
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Такое происходило две ночи подряд.
В российское посольство в Вильнюсе две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью (так называемые «коктейли Молотова»). Об этом пишет DELFI со ссылкой на Департамент полиции Литвы.
Первый происшествие случилось 7 апреля в 2:15 ночи. На улице Героев Украины неизвестное лицо бросило в здание посольства бутылку с зажигательной смесью и повредило стену.
В следующий раз коктейль Молотова полетел в здание посольства 8 апреля в 2:46.
Полиция ведет расследование.