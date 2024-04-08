В Вильнюсе российское посольство забросали коктейлями Молотова 11 8.04.2024, 10:38

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ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

Такое происходило две ночи подряд.

В российское посольство в Вильнюсе две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью (так называемые «коктейли Молотова»). Об этом пишет DELFI со ссылкой на Департамент полиции Литвы.

Первый происшествие случилось 7 апреля в 2:15 ночи. На улице Героев Украины неизвестное лицо бросило в здание посольства бутылку с зажигательной смесью и повредило стену.

В следующий раз коктейль Молотова полетел в здание посольства 8 апреля в 2:46.

Полиция ведет расследование.