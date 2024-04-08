Ученые назвали три продукта, которые помогут укрепить сердце 8.04.2024, 16:15

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Лекарственное действие этих продуктов доказали исследованиями.

Исследование, проведенное в области фитомедицины, показало, что три продукта могут оказывать прямое влияние на здоровье сердца. Эксперты советуют включить в рацион экстракт листьев оливы, активированный уголь и клюквенный сок, чтобы поддерживать сердечное здоровье и предотвратить развитие болезней сердца.

Об этом пишет Woman's World.

Исследование показало, что употребление 1000 мг экстракта листьев оливы ежедневно в течение восьми недель привело к снижению как систолического, так и диастолического артериального давления.

Активированный уголь, принятый перед едой или после нее, может помочь снизить уровень триглицеридов в крови, так как его пористая структура позволяет захватывать жиры и выводить их из организма. Рекомендуется принимать 950 мг активированного угля в день вместе с жирной пищей.

Клюква обладает высоким содержанием фенолов, которые благотворно влияют на уровень холестерина. Ученые из Университета Скрэнтона выяснили, что ежедневное употребление трех стаканов клюквенного сока по 200 грамм позволило повысить уровень «хорошего» холестерина ЛПВП на 10 процентов. Этот показатель является важным фактором в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний на 40 процентов.