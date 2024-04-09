Путин конфисковал у иностранцев один из крупнейших агрохолдингов России 3 9.04.2024, 7:38

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По аналогичной с Danone схеме.

Кремль продолжает конфискацию крупных предприятий российской экономики с последующей национализацией или передачей под контроль близких властям бизнесменов, сообщает The Moscow Times.

В понедельник, 8 апреля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче под госконтроль активов компании «Агротерра», входящей в топ-15 крупнейших землевладельцев в стране.

Согласно указу, во «временное управление» Росимуществом отошли 100% «Агротерры», владеющей землями в Курской, Орловской, Липецкой, Тульской, Рязанской, Тамбовской и Пензенской областях. Кроме того, Росимущество получило 100% ее финансовой «дочки» «АгроТерры» («Капитал АгроФинанс»), а также ООО «АгроСистема» и ООО «АгроСистема-Регионы». Фактический владелец российской группы — нидерландский холдинг AgroTerra Invetments B.V., пишет РБК.

Решение принято в рамках указа Путина от 25 апреля 2023 года, согласно которому иностранные активы в России могут быть изъяты «в случае лишения РФ, российских юридических или физических лиц права собственности на имущество, находящееся в недружественных странах».

Первыми в рамках этого указа своей собственности лишились финский энергоконцерн Fortum и немецкий Uniper, в прошлом крупнейший покупатель российского газа в Германии. Следом, в июле 2023 года, по аналогичной схеме своего российского бизнеса лишилась французская Danone. Впоследствии активы компании решили продать племяннику главы Чечни, зампреду правительства республики Якубу Закриеву.

По данным Forbes, «АгроТерра» была основана в 2008 году гражданином США с украинскими корнями Джорджем Рором. К 2023 году группа, объединяющая 24 хозяйства, пахотные земли, где выращивались пшеница, соя, сахарная свекла, подсолнечник и рапс, а также элеваторы мощностью 500 тысяч тонн, входила в топ-20 крупнейших агрохолдингов России (по версии аудиторско-консалтинговой компании BEFL).