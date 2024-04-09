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Золото резко подорожало в большинстве стран мира

  • 9.04.2024, 10:22
Золото резко подорожало в большинстве стран мира

Стали известны ключевые причины.

В мире активно дорожает золото: в начале текущей недели ценник уже достиг $2,350 тысяч за тройскую унцию, информирует Bloomberg.

Финансовые аналитики предполагают, что после снижения процентных ставок в США цена на золотые слитки может подняться еще больше.

Такую ситуацию на рынке золота объясняют совпадением следующих ключевых причин:

- обострение военных рисков в мире, включая войну в Украине, в секторе Газа, а также обострение отношений между Китаем и Тайванем, Южной Кореей и КНДР;

- политическая нестабильность в США на фоне приближающихся президентских выборов; - ожидающееся снижение процентных ставок ФРС США;

- рост спроса на золото со стороны центральных банков в разных государствах, стремящихся диверсифицировать свои портфели.

В то же время единого ответа на вопрос, что же стало самой весомой причиной роста цен на золота, пока дать не могут. Что касается ситуации в Украине, то здесь спрос на золото также существенно вырос и динамика роста продолжается: в феврале 2024 года было завезено $8,3 млн, что больше прошлогоднего показателя ($6,7 млн).

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