До +27 градусов ожидается в Беларуси 10 апреля 9.04.2024, 18:21

Будет преимущественно без осадков.

До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси 10 апреля. Об этом рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ночью ожидается небольшая облачность, днем переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется ночью южный 2-7 м/с, днем с переходом на западный, северо-западный 4-9 м/с, по западу с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, по западу — до плюс 15. Днем будет 21-27 градусов тепла.