закрыть
9 апреля 2024, вторник, 18:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

До +27 градусов ожидается в Беларуси 10 апреля

  • 9.04.2024, 18:21
До +27 градусов ожидается в Беларуси 10 апреля

Будет преимущественно без осадков.

До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси 10 апреля. Об этом рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ночью ожидается небольшая облачность, днем переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется ночью южный 2-7 м/с, днем с переходом на западный, северо-западный 4-9 м/с, по западу с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, по западу — до плюс 15. Днем будет 21-27 градусов тепла.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко превратился в ручного шпица Путина
Лукашенко превратился в ручного шпица Путина Наталья Радина
Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид