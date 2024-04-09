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Март стал десятым самым теплым месяцем подряд за всю историю наблюдений

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  • 9.04.2024, 19:02
Март стал десятым самым теплым месяцем подряд за всю историю наблюдений

Температура воздуха и мирового океана достигла рекордного уровня.

В марте Земля десятый раз подряд установила рекорд. Очередной месяц стал самым теплым за всю историю наблюдений, а температура воздуха и мирового океана достигла рекордного уровня, сообщила европейская климатическая служба Copernicus.

По данным климатологов, в марте 2024 года средняя температура воздуха составила 14,14°C, превысив предыдущий рекорд 2016 года на десятую долю градуса. Также этот март оказался на 1,68°C теплее, чем был в среднем в доиндустриальный период в 1850—1900 годах.

С июня прошлого года на нашей планете ставят все новые рекорды. Этому способствует тепло, исходящее из мирового океана («Эль-Ниньо»). Правда, в последнее время «Эль-Ниньо» продолжает ослабевать в восточной экваториальной части Тихого океана, но температура морского воздуха в целом оставалась на необычно высоком уровне, из-за чего снова был побит температурный рекорд.

При этом климатологи связывают большую часть рекордного тепла с воздействием человека на климат. В частности, с выбросами углекислого газа и метана, образующихся при сжигании угля, нефти и природного газа. По их словам, ситуация не изменится, пока концентрация парниковых газов в атмосфере не перестанет расти. Это означает, что нужно прекратить сжигать ископаемое топливо и прекратить вырубку лесов.

Добавим, что минувший февраль тоже стал самым теплым за всю историю наблюдений. Температура воздуха в том месяце была на 1,77°C выше, чем в доиндустриальную эпоху (1850−1900 годы). Он стал девятым месяцем подряд, который оказался самым теплым в истории. Кроме того, февраль 2024-го стал самым теплым за последние более чем 30 лет.

Ранее ученые дали прогноз, что 2024 год будет очень жарким, причем настолько, что, по их ожиданиям, он превзойдет 2023-й, который ранее назвали самым горячим в истории человечества.

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