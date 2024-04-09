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Соболенко попала в список Forbes «30 до 30. Европа»

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  • 9.04.2024, 19:40
  • 1,008
Соболенко попала в список Forbes «30 до 30. Европа»
Арина Соболенко

За достижения в теннисе и высокие доходы.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко попала в новый рейтинг американского журнала Forbes «30 до 30. Европа», заметило «Зеркало».

Список опубликован 9 апреля на сайте издания.

Аналитики Forbes включили в рейтинг самых влиятельных в Европе, на их взгляд, молодых людей из разных сфер: от финансов до спорта. 25-летняя Соболенко попала в раздел «Спорт и игры» за достижения в теннисе и высокие доходы.

У белорусской спортсменки есть контракты с Nike, Whoop и Wilson Sporting Goods. Недавно ее партнером стали мексиканский бренд текилы Maestro Dobel Tequila и американская компания по производству коллекционных спортивных карточек Leaf Trading Cards. Также Соболенко стала инвестором бренда Beekeeper’s Naturals и газировки Olipop. Увеличить свои доходы она смогла и благодаря съемкам в документальном сериале «Break Point» от Netflix.

Кроме Соболенко, в рейтинг Forbes «30 до 30. Европа» попали, например, 17-летний английский игрок в дартс Люк Литтлер, 26-летняя испанская футболистка, полузащитница клуба «Барселона» и сборной своей страны Айтана Бонмати, 20-летний английский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Англии Джуд Беллингем.

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