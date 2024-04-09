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В Японии открылось кафе, где нельзя разговаривать и слушать музыку

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  • 9.04.2024, 22:39
  • 1,824
В Японии открылось кафе, где нельзя разговаривать и слушать музыку

И вот почему.

Новое заведение в Осаке рассчитано всего на 16 мест, в кафе нельзя разговаривать, слушать музыку, а заказы осуществляются посредством электронной формы. Такие правила в заведении установили для того, чтобы посетители смогли сосредоточиться на себе, своих мыслях, «сфокусироваться» на тишине и «насладиться» ею. Об этом пишет Japan Today.

Уточняется, что большинство сотрудников заведения слабослышащие, а все заказы посетители делают через специальную электронную форму, а также через письменные заметки или с помощью языка жестов.

Как считают владельцы заведения, тишина внутри кафе помогает обострить другие чувства, благодаря чему такие вещи, как вкус и цвет, становятся более выраженными.

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