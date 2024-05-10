Владельцы китайских авто столкнулись с проблемами при постановке на учет в Минске 1 10.05.2024, 21:11

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Речь идет о электромобилях Voyah.

В начале апреля появилась информация о проблемах с постановкой на учет авто Voyah, оборудованного как ДВС, так и электромотором. Автолюбители жаловались: не могут получить зеленые номера. И с этим столкнулись только минчане.

Импортеру удалось решить вопрос? Для подтверждения информации «Онлайнер» связался с Михаилом — минчанин в апреле купил Free 2024-го модельного ряда.

Как рассказал мужчина, о проблемах с постановкой на учет он слышал (читал в интернете), но это не заставило его сомневаться в выборе машины. 12 апреля он получил техпаспорт и зеленые номера в ждановичском МРЭО. В ГАИ по поводу электромобиля вопросов не задавали. Больше сообщений от наших читателей насчет проблемы с номерами мы не получали.

А что делать тем, кто успел получить обычные номера?

Еще одной читательнице повезло меньше: вместе с мужем они ставили на учет Voyah Free в феврале — и им выдали черные номера, которые получают владельцы машин с ДВС. Представители импортера, напомним, рекомендовали не соглашаться на такие регзнаки.

— Муж приехал в ГАИ на пр. Дзержинского в пятницу, 9 февраля, автомобиль числится на юрлице. Ему выдали обычные номера с цифрами черного цвета, он сначала даже внимания не обратил. В субботу мы поехали в салон, там нам ответили, мол, знают о такой проблеме и при надобности обратятся к руководству столичной Госавтоинспекции. Но помощь импортера не понадобилась. В понедельник мы вновь отправились в отделение ГАИ, подошли к окну, где принимают документы для постановки авто на учет. Рассказали там о проблеме, и нам сразу же обменяли номера на зеленые, — рассказала женщина.