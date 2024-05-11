Россиянин вывел украинских десантников из тыла врага 11.05.2024, 8:21

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Стали известны детали спецоперации ГУР «Прапор».

В Украине с оккупированных территорий были возвращены два украинских военных и один российский перебежчик. Спасти украинских десантников помог именно военнослужащий РФ.

Уникальная спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины состоялась в 2023 году и продолжалась несколько месяцев, сообщает obozrevatel.com.

Дмитрий в прошлом русский солдат, воевал в так называемой «чеченской кампании», то есть знает цену русского лозунга «своих не бросаем». Именно поэтому он решил воспользоваться программой ГУР «Хочу жить». Однако Дмитрий пожелал не мирной жизни, а стать на сторону правды. И потому он теперь боец Легиона «Свобода России», воюющий на стороне Украины.

Это началось еще в начале 2022 года. Двое украинских военнослужащих ДШВ с позывными «Чопа» и «Малой» получили ранения и попали в больницу в Луганской области. Впоследствии на оккупированной территории мужчин спрятали местные жители.

В 2023 году через проект «Хочу жить» в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными обратился российский солдат Дмитрий. Он выразил желание переехать в Украину вместе с семьей.

В ГУР решили объединить обе операции - возвращение украинцев и перемещение россиянина в Украину - в одну спецоперацию «Прапор». Прапор - потому, что Дмитрий был старшим прапорщиком у оккупантов.

Благодаря Дмитрию украинским военным удалось сделать поддельные документы. Дмитрий так же нашел и форму армии оккупантов для них. Именно в таком виде трое мужчин пересекли 18 блокпостов.

Дмитрий говорит, что первая повестка в армию захватчиков пришла ему еще в декабре 2022 года.

«Я тогда не пошел. И в марте 2023 года вторую вручили, хотели мобилизовать или на контракт. Я выбрал контракт. Но не хотелось воевать на стороне России. Благодаря проекту «Хочу жить» удалось перейти на эту сторону и сделать что-то хорошее», - достаточно скромно говорит Дмитрий.

Десантники, спасенные россиянином, также в оккупации не сидели без работы. С самого начала они находились в связи с ВСУ, передавали координаты дислокаций противника и другую важную информацию.

Операцию по спасению и эвакуации украинцев и россиянина проводили спецподразделение ГУР, спецподразделение ВМС «Ангелы» и командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Они сделали фальшивые документы для десантников, разработали и передали эвакуационный маршрут и пароли для прохождения блокпостов.

Через несколько месяцев после этого оперативники военной разведки Украины провели спецоперацию по эвакуации семьи Дмитрия с территории РФ.