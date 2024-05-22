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Посольство Беларуси во Франции приостановило оказание консульских услуг

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  • 22.05.2024, 9:47
  • 2,364
Посольство Беларуси во Франции приостановило оказание консульских услуг

Надолго?

Посольство Беларуси во Франции ввело ограничение на оказание консульских услуг. В белорусском диппредставительстве заверили, что данные ограничения — временные.

Согласно официальному заявлению ведомства, опубликованному 21 мая на сайте диппредставительства, оказывать консульские услуги не будут 11 дней — с 27 мая по 7 июня. В этот период консульство не будет проводить личный прием граждан, а также рассматривать заявки, отправленные по почте.

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