Посольство Беларуси во Франции приостановило оказание консульских услуг 1 22.05.2024, 9:47

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Надолго?

Посольство Беларуси во Франции ввело ограничение на оказание консульских услуг. В белорусском диппредставительстве заверили, что данные ограничения — временные.

Согласно официальному заявлению ведомства, опубликованному 21 мая на сайте диппредставительства, оказывать консульские услуги не будут 11 дней — с 27 мая по 7 июня. В этот период консульство не будет проводить личный прием граждан, а также рассматривать заявки, отправленные по почте.