Главком армии Швеции: Путин положил глаз на стратегический остров Готланд в Балтийском море

Главком армии Швеции: Путин положил глаз на стратегический остров Готланд в Балтийском море8
- 22.05.2024, 12:03
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Возможно открытое нападение.
Микаэль Бюден, главнокомандующий Вооруженными силами Швеции, считает, что Владимир Путин хочет захватить шведский остров Готланд. Этот остров имеет стратегическое значение, ведь тот, кто контролирует его – контролирует и Балтийское море. Поэтому Швеция сейчас перебрасывает туда войска. Об этом Бюден рассказал в интервью RND.
На вопрос, «положил ли Путин глаз на Готланд», главком ответил, что российский президент смотрит на этот остров «обоими глазами», потому как его цель – контроль над Балтийским морем.
«Вероятно, он также положил глаз на Аландский архипелаг. Россияне внимательно следят за происходящим в Балтийском море… Если Россия возьмет под свой контроль и перекроет Балтийское море, это окажет огромное влияние на нашу жизнь – в Швеции и во всех других странах, граничащих с ним. Мы не можем этого допустить. Балтийское море не должно стать игровой площадкой Путина, где он наводит ужас на членов НАТО», — сказал Микаэль Бюден, отметив, что в интересах Швеции, чтобы Балтика оставалась открытой и безопасной.
Бюден сказал, что когда-то на Готланде было только добровольное ополчение. Но теперь, после начала войны в Украине, Швеции пришлось вооружать остров и перебрасывать туда войска.
«На данный момент мы защищаем Готланд, а также можем использовать остров для наступательных операций, если это необходимо. Мы очень заинтересованы в сохранении открытого морского пути и контроле над тем, что происходит над и под поверхностью воды. С Готланда мы можем помочь другим государствам НАТО в Балтийском море жить в безопасности. Но если Путин вторгнется в Готланд, он может угрожать странам НАТО с моря. Это будет означать конец мира и стабильности в Северных странах и Балтийском регионе», — сказал Бюден.
По его словам, в Швеции также опасаются не открытого нападения на Готланд со стороны России, но и диверсий. Теневой флот России, состоящий из старых нефтяных танкеров, перегружает нефть на другие суда у острова Готланд и плавают под чужими флагами.
Так что, по словам Бюдена, существует вероятность, что РФ может устроить экологическую катастрофу и выдать ее за несчастный случай. Также они могут использовать эти старые танкеры для прослушки, подводных диверсий, или тайной перевозки чего-либо.
По словам Бюдена, война России и Украины затянется надолго, так что нужно быть готовыми к любому сценарию.