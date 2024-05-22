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В Минске школьники пытались сбежать с уроков, выпрыгнув в окно

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  • 22.05.2024, 16:00
  • 1,664
В Минске школьники пытались сбежать с уроков, выпрыгнув в окно

У одного подростка перелом ноги.

Видео с парнем, которому оказывают помощь, появилось в одном из телеграм-каналов. В подписи указано, что подростка якобы сбросили со второго этажа школы.

На самом деле учащийся средней школы №132 оказался на траве по другой причине. Как пишет издание «Минск-Новости» со ссылкой на администрацию Фрунзенского района, этим утром двое шестиклассников попытались уйти с уроков. Сперва подростки попробовали пройти через центральный вход, но не вышло. Поэтому школьники решили сбежать через окно туалета на втором этаже.

Известно, что один парень после прыжка не пострадал. А вот у его товарища сломана нога — ему оказывают медицинскую помощь. Милиция проводит проверку.

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