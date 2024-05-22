Рейдерский захват земли в Минске? 1 22.05.2024, 16:46

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В столице все чаще стали появляться дорожные странные знаки.

Чтобы разобраться в дорожной обстановке, согласно ПДД, водитель должен ориентироваться на дорожные знаки, разметку, таблички и все то, что называется средствами обеспечения дорожного движения. Водители обязаны следовать их назначению. Но есть истории, которые из сути правил выпадают.

Наш читатель прислал в адрес редакции abw.by фото с комментарием: «У меня в районе соседи поставили вот такой знак в тупиковом заезде. Территория жилого комплекса, но не думаю, что они выкупили землю в собственность, да и знак «Стоп» довольно странно смотрится. Насколько правомерна установка таких знаков, кто наделен правом их установки и что грозит лицам, которые установили знаки, если это не было согласовано?»

Журналисты решили ответить на вопрос. При этом выделили несколько основных моментов

Дорожный знак

Знак STOP (2.5 ПДД, параграф 2, знаки приоритета) говорит о том, что запрещается движение без остановки перед знаком 5.33 (стоп-линия дорожной разметки) и при его отсутствии – перед краем пересекаемой проезжей части.

И тут первая нестыковка: стоп-линии тут нет, пересечения проезжей части тоже нет – это просто въезд в тупиковый двор. Запретов по остановке или стоянке транспортных средств данный знак не налагает.

Табличка и ее назначение

Содержание таблички говорит о том, что парковка в данной зоне только для жильцов дома по ул. Мястровская в Минске, въезд запрещен, работает эвакуатор, потому что это частная территория. Прям аж страшно!..

Как выглядит знак «Въезд запрещен» или «Парковка запрещена», знает каждый водитель, но таких знаков на фото мы не видим. Кроме этого, согласно п. 34 (параграф 7), знаки дополнительной информации (таблички) лишь уточняют или ограничивают действие других дорожных знаков. Но основной знак STOP никакого отношения к содержанию текста таблички не имеет, применительно к парковке или возможности въезда на данную территорию. Просто трэш какой-то.

И главное – в ПДД вы не найдете таблички, содержащие текст «Кроме…», «Посторонним въезд запрещен», «Только для…», «Ведется видеонаблюдение», «Частная территория». А раз в ПДД таких знаков (табличек) нет, то и в реальности их быть тоже не должно.

Что в итоге?

Содержание знака STOP не содержит запрета на въезд, парковку или стоянку/остановку транспортного средства. Оно противоречит ПДД, такого знака (таблички), вернее с таким содержанием, согласно правилам, нет. Да, с разрешения ГАИ на дорогах можно применять таблички, имеющие краткую надпись с однозначным толкованием (п. 36), но таблички не должны противоречить самим правилам.

Вопрос по «частной территории жильцов дома» тоже открыт. С каких пор территория возле высотной жилой застройки в Минске стала частной? Или, получая ключи от квартиры в многоквартирном жилом доме, владелец жилья получает в собственность и столичный земельный участок возле него? Знают ли об этом чиновники в Мингорисполкоме? Обращаемся именно к ним, и к ГАИ тоже.

Как следует из закона о дорожном движении, все водители обязаны соблюдать правила дорожного движения. Дополнительная табличка лишь «уточняет или ограничивает действие других знаков», но не делает исключений из правил для определенных категорий водителей, тем более по их принадлежности к определенному месту проживания. Или одному водителю соблюдать ПДД нужно, а для другого есть исключения по территориальному признаку? Представляете себе дорожный знак с табличкой «Кроме жителей города Минска»? Это противоречит самим правилам.

Журналисты полагают, что дорожный знак и табличка к нему на въезде к жилому дому по ул. Мястровской в Минске – установлены незаконно, без согласования с ГАИ и местными органами власти и управления и не соответствует законодательству. Или это не так?

P.S.: Пока готовился этот материал, вместо знака STOP горе-рейдеры установили другой: сейчас там красуется знак «Движение запрещено». Но вопрос по законности установки ограничения и «частной территории» остается открытым.