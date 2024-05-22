«Газпром» начнет выпускать стиральные машины 7 22.05.2024, 16:57

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На газе заработать не выходит?

Потерпев фиаско в газовой войне с Европой и не дождавшись нового контракта на поставки газа в Китай, «Газпром» решил заняться производством бытовой техники для россиян, пишет The Moscow Times.

«Дочка» российской газовой монополии — АО «Газпром бытовые системы» — стала управляющей организаций ООО «БСХ бытовые приборы», дочерней структуры немецкого концерна Bosch.

Под контроль «Газпрома» перешел построенный в середине 2000х завод бытовой техники под Санкт-Петербургом, где до войны выпускались холодильники и стиральные машины. Собственник — Bosch — объявил об уходе с российского рынка после начала войны и планировал продать предприятие с ежегодной выручкой, достигавшей 50 млрд рублей.

Но в конце апреля 2024 года президент РФ Владимир Путин де-факто конфисковал завод и подписал указ о его передаче во «временное управление» «Газпрому». Одновременно газовая госкорпорация получила завод итальянского производителя бытовой техники Ariston, также расположенный в Ленинградской области.

Изъятие иностранных активов связано «с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств», говорилось в указе Путина «О временном управлении некоторым имуществом» от апреля 2023 года.

Заводы бытовой техники будут интегрированы в дочернюю структуру «Газпрома», которая занимается производством газовых плит. В прошлом году АО «Газпром бытовые системы» получило 6 млрд рублей выручки и 246 млн рублей прибыли.

Основной бизнес «Газпрома» при этом оказался убыточным.