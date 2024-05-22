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В Гродно пенсионерку судили за то, что она привязала собаку к скамейке и ушла

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  • 22.05.2024, 17:59
В Гродно пенсионерку судили за то, что она привязала собаку к скамейке и ушла
иллюстративное фото

Так она хотела избавиться от питомца.

Вечером жительница Гродно привязала поводок с собакой к скамейке. За ней она не вернулась. Так пенсионерка хотела избавиться от животного, пишет hrodna.life со ссылкой на постановление суда.

На гродненку составили протокол по ч. 2 ст. 16.29 КоАП (Жестокое обращение с животным или избавление от животного). Она признала вину, но на разбирательство в суд не пришла.

В итоге ее оштрафовали на 15 базовых величин (600 рублей). Оставили ли женщине собаку, неизвестно.

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