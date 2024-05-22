Белорусы продолжают делиться видео с грибными находками

Белорусы продолжают делиться видео с грибными находками2
- 22.05.2024, 20:23
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В этот раз – подберезовик во дворе дома.
В минской Серебрянке во дворе жилого дома нашли подберезовик. Видео с доказательством прислали подписчики smartpress.by.
Как говорится на видео, в лесу таких грибов не нашли, а вот во дворе собственного дома – вот он, пожалуйста.
Как правило первые подберезовки появляются во второй декаде июня. Пик активного роста приходится на конец июля – середину сентября.
Однако грибы, судя по всему, пошли раньше времени. Так, в конце марта, белорусские грибники в разных регионах начали собирать в лесах сморчки.