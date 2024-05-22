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Представитель Евросоюза в ООН Скуг: ЕС не остановится, пока Полина Шарендо-Панасюк не будет освобождена

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  • 22.05.2024, 21:00
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Представитель Евросоюза в ООН Скуг: ЕС не остановится, пока Полина Шарендо-Панасюк не будет освобождена
Полина Шарендо-Панасюк

Политзаключенная должна была выйти на свободу 21 мая.

Постоянный представитель Евросоюза в ООН, специальный представитель ЕС по правам человека Улоф Скуг заявил, что ЕС продолжит давление на режим Лукашенко. Он призывал Минск немедленно и безоговорочно освободить активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк и других политзаключенных.

«Это Полина Шарендо-Панасюк. Вчера ее должны были освободить после того, как она отбыла три срока подряд по сфабрикованным обвинениям. ЕС не остановится, пока Полина и все политические заключенные не будут освобождены», - написал Скуг в X.

Политзаключенная должна была выйти на свободу 21 мая.

Полину Шарендо-Панасюк задержали 3 января 2021 года. Силовики выломали дверь квартиры, провели осмотр, конфисковали ряд вещей, а Полину задержали и в наручниках отвезли в ИВС. Позже ее перевели в СИЗО.

9 июня 2021 г. суд Московского района Бреста приговорил ее к двум годам колонии.

Весной 2022 года она не вышла на свободу, на Полину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 411 УК и присудили дополнительный год колонии.

Но и весной 2023 года она не вышла на свободу: по статье 411 политзаключенная получила еще год колонии. За эти годы ее несколько раз помещали в ШИЗО, а также на шесть месяцев отправили в ПКТ. Полина находится в полной изоляции. В колонии у активистки «Европейской Беларуси» сильно ухудшилось здоровье.

Как сообщал Charter97.org, вчера активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» в третий раз обвинили в неповиновении администрации колонии (статья 411 УК).

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