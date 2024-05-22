В Беларуси подорожает водка 3 22.05.2024, 22:27

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Как поменяются цены.

В Беларуси вырастут минимальные цены на алкогольную продукцию. Это предусмотрено постановлением МАРТ №36.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, изменение минимальных цен вводится «с учетом изменения ставок акцизов с 1 января 2024 года и роста материальных затрат».

Как поменяются цены на спиртное

Минимальные цены на алкоголь свыше 28%, производимые и (или) реализуемые на территории Беларуси, установлены на уровне за 0,5 литра алкогольного напитка крепостью 40%.

Они составят:

отпускная цена на условиях франко-отправления (без НДС) – Br7,23 рубля (плюс Br0,4 к действующей цене)

розничная цена (с НДС) – Br9,57 (плюс Br0,53).

Предельная минимальная отпускная цена на сырье устанавливается:

на спирт-сырец этиловый из пищевого сырья для производства спирта этилового ректификованного (с нулевой ставкой акциза) на условиях франко-отправления (без НДС) – в Br23,38 за декалитр безводного спирта (плюс Br2,99)

на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья для производства алкогольной продукции, уксуса и слабоалкогольных напитков (с нулевой ставкой акциза), для производства лекарственных средств (без учета акциза), на условиях франко-отправления (без НДС) – в Br26,52 за декалитров безводного спирта (плюс Br1,45)

на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья (с учетом акциза) на условиях франко-отправления (без НДС) — в Br98,22 за декалитр безводного спирта (плюс Br5,55).

Также постановлением №37 от 15 мая минимальная цена на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии устанавливается в Br4,42 за 0,7 литра крепостью 18% (без НДС) на условиях франко-отправления.

Постановления вступят в силу после опубликования.