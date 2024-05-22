Спикер Палаты представителей США поддержал разрешение для Украины бить по РФ американским оружием 5 22.05.2024, 22:37

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Майк Джонсон

Украина должна вести войну так, как считает нужным.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон высказался за предоставление Украине возможности наносить удары по территории РФ американским оружием. Видео комментария Джонсона опубликовала 22 мая в Х корреспондент «Голоса Америки» Екатерина Лисунова.

Лисунова напомнила Джонсону, что его коллеги из комитета Палаты представителей по разведке опубликовали заявление, в котором призывают разрешить Украине использовать американское вооружение по военным объектам на территории России.

Она спросила у спикера, поддержал бы он такую идею или нет, ведь сейчас у Украины есть американское вооружение, но при этом есть ограничения на его применение.

«Я думаю, им [администрации президента США Джо Байдена и Пентагону] нужно позволить Украине вести войну так, как они считают нужным. Они [ВСУ] должны иметь возможность дать отпор. И я думаю, что мы пытаемся контролировать усилия на микроуровне, и это не очень хорошая политика для нас», – ответил Джонсон.

20 мая группа из 13 конгрессменов направила письмо министру обороны США Ллойду Остину, призвав Пентагон разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по целям на территории РФ. Документ был опубликован в Х комитета Палаты представителей США по разведке.

В частности, конгрессмены призвали разрешить Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по стратегическим целям на территории РФ «при определенных обстоятельствах».

⚡️Asked @SpeakerJohnson about using US weapons on the RU territory?

⁰SPEAKER: I think, they need to allow Ukraine to prosecute the war the way they see fits. They need to be able to fight back. And I think us trying to micromanage the effort there it’s not a good policy for us. pic.twitter.com/71iLMTa9p8 — Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) May 22, 2024