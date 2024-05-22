Politico: Зеленский посетит Францию и саммит G7 – призовет НАТО сбивать российские ракеты 22.05.2024, 22:54

И потребует арестовать активы РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский в июне посетит Францию, а затем – встречу лидеров «Большой семерки» в Италии. Об этом 22 мая написало Politico со ссылкой на двух источников.

Отмечается, что Зеленский недавно отменил зарубежные визиты после того, как Россия начала новое наступление на севере Харьковской области.

Ожидается, что поездка во Францию и Италию даст ему возможность пообщаться с мировыми лидерами, включая президента США Джо Байдена.

В частности, Зеленский, как он уже делал в недавних интервью, призовет Запад к большей военной поддержке Украины и попросит НАТО сбивать российские ракеты над украинской территорией, как это ранее сделали США и Великобритания, когда Иран атаковал Израиль, подчеркнуло Politico.

Кроме того, как указало СМИ, Зеленский потребует от США и европейских стран арестовать российские активы, чтобы помочь профинансировать оборону и дальнейшее восстановление Украины.

Саммит лидеров «Большой семерки» пройдет в Италии 13–15 июня.